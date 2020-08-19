Правозащитники просят не допустить вмешательства в работу "департамента войны" ОГП

19.08.2020 17:12

Укринформ

Правозащитные организации просят Президента Владимира Зеленского воспрепятствовать вмешательству в работу Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора, который курирует заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Как передает Укринформ, соответствующее обращение опубликовано на странице в Фейсбук "Крымской правозащитной группы".

Отмечается, что в Департаменте находятся производства относительно сбитого боинга MH17, факта вооруженной агрессии РФ против Украины, военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых оккупационными властями на территории Украины.

Правозащитники отмечают, что в последнее время наблюдаются медиаатаки и попытки неправомерного вмешательства и препятствование деятельности Департамента.

В заявлении говорится, что, вероятно, таким образом дискредитируются усилия заместителя генпрокурора Мамедова, направленные на противодействие преступлениям РФ и оккупационной власти.

В "Крымской правозащитной группе" не исключают, что медиаатаки могут организовываться и курироваться с территории РФ и иметь «русский след».

В связи с этим правозащитники просят Зеленского "уделить внимание этой ситуации с целью обеспечения беспрепятственной работы Департамента и недопущения преследования заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова за исполнение своих обязанностей в качестве независимого прокурора".

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Обращение подписано Ukrainian Legal Advisory Group, Regional Center for Human Rights, Крымской правозащитной группой, Харьковской правозащитной группой, Truth Hounds, Center for Civil Liberties / Центр Гражданских Свобод, Крим_ SOS, Восток SOS, Правозащитным центром "Поступ" и лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

По материалам: ukrinform.ru