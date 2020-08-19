Прогноз погоды на 20 августа 2020 года: в Украине продолжится жаркая погода с кратковременными дождями

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на Спаса 20 августа в Украине ожидается жаркая погода с дождями в западных, северных и восточных регионах.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в четверг, 20 августа, будет жаркой и в большинстве регионов дождевой. Осадки прогнозируются на севере, западе, а также в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Температура будет находиться в пределах +26…+32 градусов.

«В Украине 20 августа незначительно разойдутся влажные облака, а после жаркого Спаса будут идти дожди», – сообщила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Жарче всего будет на юге, там столбики термометров покажут +32…+34 градусов.

В западных областях в то же время будет свежее – +24…+28 градусов.

В Киеве воздух прогреется до +30 .. +32 градусов. Возможен кратковременный дождь, даже с грозой.

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