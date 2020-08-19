Социальных пенсий в Украине не будет: нужен стаж не менее 15 лет

В Украине отменяют социальные пенсии, для получения права на пенсионные выплаты необходимо наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lifedon.com.ua.

По информации советника министра социальной политики Украины Николая Шамбира, украинские граждане будут иметь право на пенсию при условии наличия 15 лет страхового стажа.

«Минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию – 15 лет. Реформа, которая была в 2017 году, привязала пенсионный возраст к страховому стажу. Это вполне логично, что при 35 годах страхового стажа и 15-ти не должна быть одинаковая пенсия», – пояснил чиновник.

Те граждане, которые не имеют необходимого минимального страхового стажа, будут иметь при достижении 65 лет право на специальное пособие.

Как отметил Шамбир, в Украине не будет понятия «социальная пенсия», а тем людям, которые не будут иметь необходимого минимального стажа, будет выплачиваться не пенсия, а государственная помощь. И выплачивать эту помощь будет не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения.

Такая помощь будет предоставляться и мужчинам, и женщинам при достижении возраста 65 лет. Сумма пособия будет определяться в размере не менее прожиточного минимума. С 1 июля 2020 года – это 1 712 гривен.

Ранее сообщалось о том, что пенсионеров Украины могут оставить без денег.