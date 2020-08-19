Социальных пенсий в Украине не будет: нужен стаж не менее 15 лет

Главное Общество
Ник Петров0
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В Украине отменяют социальные пенсии, для получения права на пенсионные выплаты необходимо наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lifedon.com.ua.

Социальных пенсий в Украине не будет.
В Украине отменили социальные пенсии, нужен минимальный стаж 15 лет. Фото: glavcom.ua.

По информации советника министра социальной политики Украины Николая Шамбира, украинские граждане будут иметь право на пенсию при условии наличия 15 лет страхового стажа.

«Минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию – 15 лет. Реформа, которая была в 2017 году, привязала пенсионный возраст к страховому стажу. Это вполне логично, что при 35 годах страхового стажа и 15-ти не должна быть одинаковая пенсия», – пояснил чиновник.

Те граждане, которые не имеют необходимого минимального страхового стажа, будут иметь при достижении 65 лет право на специальное пособие.

Как отметил Шамбир, в Украине не будет понятия «социальная пенсия», а тем людям, которые не будут иметь необходимого минимального стажа, будет выплачиваться не пенсия, а государственная помощь. И выплачивать эту помощь будет не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения.

Такая помощь будет предоставляться и мужчинам, и женщинам при достижении возраста 65 лет. Сумма пособия будет определяться в размере не менее прожиточного минимума. С 1 июля 2020 года – это 1 712 гривен.

Ранее сообщалось о том, что пенсионеров Украины могут оставить без денег.


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