Суд 25 августа проведет подготовительное заседание по делу об убийстве Шеремета

19.08.2020 17:02

Укринформ

Шевченковский районный суд Киева 25 августа проведет подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Фейсбук-сообщество Free Riff, передает Укринформ.

«Подготовительное судебное заседание по рассмотрению Шевченковским районным судом города Киева (ул. Дегтяревская, 31А) обвинительного акта в отношении Антоненко А., Кузьменко Ю. и Дугарь Я. назначено на 13:00 25 августа 2020 года. Судьи — Голуб Оксана Анатольевна, Антонюк Марина Станиславовна, Сидоров Евгений Викторович», — говорится в сообщении.

Со своей стороны в Фейсбук-сообществу Free Dr Kuzmenko сообщили, что прокуроры передали в этот суд обвинительный акт в отношении подозреваемых по этому делу — Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко, Яны Дугарь — в среду, 19 августа.

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Как сообщалось, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела относительно убийства Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко. 25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко на данный момент остается в СИЗО.

18 августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, а обвинительный акт в отношении Дугарь остался у прокурора.

По материалам: ukrinform.ru