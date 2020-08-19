Ткаченко выразил соболезнования по поводу смерти Патона

19.08.2020 22:34

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразил соболезнования в связи со смертью президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона.

Об этом Ткаченко написал в Фейсбуке.

«С Борисом Евгеньевичем Патоном последний раз я встретился почти ровно год назад — 5 августа 2019-го. Обсуждали вопросы ремонта моста имени его отца. Он обратился ко мне как к лидеру киевской команды кандидатов в депутаты от «Слуги народа». Тогда Борис Евгеньевич предупредил об угрозе разрушения моста Патона. И даже рассказал, что в КГГА есть идеи дождаться, пока мост вообще рухнет, а затем построить новый», — написал министр.

Он добавил, что это была его последняя встреча с Борисом Патоном и дал обещание: «Мост сохраним. Обещаю!»

Ткаченко также выразил соболезнования родным, близким, коллегам, друзьям легендарного академика Патона.

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Как сообщалось, в возрасте 101 года умер Борис Патон.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования по этому поводу.

Борис Патон возглавлял Национальную академию наук Украины с 1962 года. Кроме того, с 1953 года был директором Института электросварки им. Патона, а в 1993-2016 годах возглавлял Международную ассоциацию академий наук. Был специалистом в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов. Доктор технических наук, автор и соавтор более 720 изобретений (500 иностранных патентов), а также более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.

По материалам: ukrinform.ru