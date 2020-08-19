В Киеве и шести регионах вводят новые больницы для больных COVID-19 — Ляшко

19.08.2020 12:11

Укринформ

В городе Киеве и шести областях Украины вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, которые будут принимать больных COVID-19.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, передает корреспондент Укринформа.

"Мы увидели значительное увеличение загруженности коек в шести регионах нашей страны. Поэтому вчера было проработано с каждым департаментом здравоохранения, и также дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет осуществляться госпитализация больных коронавирусом. В частности, это город Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, а также Ривненская области. Именно в этих областях будут введены дополнительные больницы в перечень больниц, оказывающих помощь больным коронавирусом, и будут развернуты дополнительные койки", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что также НСЗУ будет заключать дополнительные контракты именно с этими больницами, для того, чтобы все пациенты получили медицинскую помощь, а больницы имели средства на оплату труда медицинских работников. А также для закупки необходимых медикаментов и реагентов.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 августа лабораторно подтвердили 96 403 случая COVID-19, из них за сутки — 1 967.

За сутки больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Харьковской области — 247, Киеве — 215, Львовской области — 188, Ивано-Франковской — 163, в Ривненской и Одесской областях — 125 и 123 случая соответственно.

По материалам: ukrinform.ru