В ОРДО обучение в школах переводят на российские стандарты: какие изменения ждут учащихся с 1 сентября

С 1 сентября все школы в «ДНР» перейдут на обучение по общеобразовательным стандартам Российской Федерации.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lifedon.com.ua.

Такое заявление сделал так называемый «министр образования и науки» «республики» Михаил Кушаков.

Кроме того, он отметил, что все образовательные учреждения должны будут пройти аккредитацию в РФ.

Отвечая на вопрос, в какой форме будут проходить занятия в школах, «министр» сказал о готовности школ к работе в обычном режиме.

«Мы оптимисты, и готовы работать в обычном порядке, хотя и готовы к дистанционному обучению. Но, очень надеемся, что учителя наконец-то встретятся со своими учениками», — заявил Кушаков.

По его словам, «министерство образования и науки» тесно взаимодействует с «министерством здравоохранения» «республики» и следует всем его рекомендациям по недопущению распространения коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что ресурс рассказал о серьезных проблемах в ОРДО.