Война на Донбассе: на фронте придерживаются режима перемирия
В течение вчерашнего дня в зоне ООС на Донбассе не было совершено ни единого выстрела или любых других действий, которые бы нарушили принятый режим всеобщего прекращения огня.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.
Согласно данным утренней сводки, во вторник, 18 августа, оккупанты полностью придерживались режима перемирия, принятого на заседании ТКГ 22 июля.
С начала нового дня, 19 августа, на фронте сохраняется тишина.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 18. August 2020
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 17 августа.