Война на Донбассе: на фронте придерживаются режима перемирия

В течение вчерашнего дня в зоне ООС на Донбассе не было совершено ни единого выстрела или любых других действий, которые бы нарушили принятый режим всеобщего прекращения огня.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Согласно данным утренней сводки, во вторник, 18 августа, оккупанты полностью придерживались режима перемирия, принятого на заседании ТКГ 22 июля.

С начала нового дня, 19 августа, на фронте сохраняется тишина.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 17 августа.