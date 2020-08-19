Война на Донбассе: на фронте придерживаются режима перемирия

Важное Общество
Христина Качоровська0
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В течение вчерашнего дня в зоне ООС на Донбассе не было совершено ни единого выстрела или любых других действий, которые бы нарушили принятый режим всеобщего прекращения огня.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — slovoidilo.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Согласно данным утренней сводки, во вторник, 18 августа, оккупанты полностью придерживались режима перемирия, принятого на заседании ТКГ 22 июля.

С начала нового дня, 19 августа, на фронте сохраняется тишина.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 18. August 2020

 

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 17 августа.


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