Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости

Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости

Фото

19.08.2020 16:18

Укринформ

Накануне Дня Независимости Украины заместитель министра обороны Игорь Халимон наградил военнослужащих боевых подразделений.

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении Минобороны.

Халимон посетил 53-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Владимира Мономаха и 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Он вручил лучшим военнослужащим бригады отличия министра обороны и оборонного ведомства, ценные подарки, грамоты и благодарности.

Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости

Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости / Фото: mil.gov.ua

Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости

Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости

Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости

Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости

Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости

"Во время российской агрессии на востоке Украины вы достойно и ответственно относитесь к выполнению воинского долга — защищать суверенитет и территориальную целостность Украины", — отметил Халимон во время поздравления личного состава 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Читайте также: Парусная регата, молебни и фестивали: как Киев будет праздновать День Независимости

Обратившись к морским пехотинцам, заместитель министра подчеркнул важность весомого вклада морской пехоты в дело укрепления обороноспособности Украины.

"Благодарю вас за то, что вы с достоинством стоите на страже территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Морская пехота показала всей Украине настоящий профессионализм, мужество и верность Родине и своему народу", — отметил Халимон.

Фото: mil.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Зеленский предоставил гражданство 14 добровольцам-иностранцам

Таисия Слепцова

В Украину не пустили депутата Госдумы

Таисия Слепцова

Коронавирус в Украине и мире: число зараженных COVID-19 превысило 900 тысяч

Христина Качоровська

Добавить комментарий