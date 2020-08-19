Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости

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19.08.2020 16:18

Укринформ

Накануне Дня Независимости Украины заместитель министра обороны Игорь Халимон наградил военнослужащих боевых подразделений.

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении Минобороны.

Халимон посетил 53-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Владимира Мономаха и 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Он вручил лучшим военнослужащим бригады отличия министра обороны и оборонного ведомства, ценные подарки, грамоты и благодарности.

Украинским военным вручили награды ко Дню Независимости / Фото: mil.gov.ua

"Во время российской агрессии на востоке Украины вы достойно и ответственно относитесь к выполнению воинского долга — защищать суверенитет и территориальную целостность Украины", — отметил Халимон во время поздравления личного состава 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

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Обратившись к морским пехотинцам, заместитель министра подчеркнул важность весомого вклада морской пехоты в дело укрепления обороноспособности Украины.

"Благодарю вас за то, что вы с достоинством стоите на страже территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Морская пехота показала всей Украине настоящий профессионализм, мужество и верность Родине и своему народу", — отметил Халимон.

Фото: mil.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru