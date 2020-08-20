Астрологи назвали самого опасного знака Зодиака: они не советуют переходить ему дорогу

Одним из самых опасных знаков Зодиака астрологи без сомнения считают Скорпионов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Представители этого знака по своей натуре являются мстительными, и тот, кто перейдет им дорогу, незамедлительно получит ответный удар.

При этом Скорпионы являются еще и тайными интриганами, и манипуляторами. Они умело плетут сети, заманивая в них своих жертв.

«Опаснее всего то, что это внимательный психолог, который знает все ваши болевые точки. Знак Зодиака Скорпион способен веревки вить из окружающих, заставляя их подстроиться под себя», – отмечают эксперты.

Но самим им не всегда везет. Так астролог Влад Росс предрек Скорпионам в августе «удары» судьбы ниже пояса и проблемы со здоровьем. Он предупредил представителей этого знака, что они могут «подцепить» венерические болезни.

Ранее сообщалось о том, что названы знаки Зодиака, которые в конце лета поймают удачу и не отпустят ее до финиша года.