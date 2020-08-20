<img class="aligncenter" title="Борис Патон: человек-эпоха. Как и любая эпоха – сложный и неоднозначный » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/d64189d85589b487defd9cdac1350dc3.jpg» alt=»Борис Патон: человек-эпоха. Как и любая эпоха – сложный и неоднозначный» width=»100%» />

Борис Патон: человек-эпоха. Как и любая эпоха – сложный и неоднозначный

Аналитика

20.08.2020 17:40

Укринформ

Укринформ вместе с Украиной вспоминает выдающегося соотечественника — президента Национальной академии наук Бориса Евгеньевича Патона

"Из жизни ушел человек-эпоха" — десятки тысяч повторений на разный лад этой фразы в тысячах блогов и комментариев в соцсетях. Для кого-то — это лишь дежурный пост, для приличия, "чтобы и на моей странице было что-то о яркой для страны личности". Но для большинства, убеждены, это искренние слова. Потому прожитые Борисом Евгеньевичем без малого 102 года и восемь десятилетий в науке — это действительно целая эпоха, при которой жили еще наши деды, прадеды и прапрадеды. А, может, сразу несколько эпох, в 20-21 веках так стремительно сменявших одна другую. И это, согласитесь, никого не оставляет равнодушным. Даже тех, кто в первые часы после печального известия решил вспомнить о том, как Борис Евгеньевич, мол, тосковал по советским временам, был слишком консервативным в своих политических взглядах и в подходах к управлению Национальной академией наук (не «менеджер»). Но умаляет ли это его заслуги перед украинской и мировой наукой? Вовсе нет. Как и каждый, кто был знаком с Борисом Патоном, убежден: прежде всего, он был ученым и Человеком. А "эпоха"? Это уже для официоза и будущих исследователей…

Воспоминания о Гении

Одним из первых попал на глаза пост публициста Александра Михельсона. "Имел удовольствие интервьюировать Бориса Евгеньевича к его девяносто какой-то годовщине, уже не помню точно. Незадолго до этого он еще бедренную кость сломал где-то на лыжах. На лыжах? Старик под сто, буквально, лет. Интервью было большим, но мое впечатление от масштаба личности — гораздо больше…".

И далее: "Невыразимая ирония во взгляде после моего вопроса, почему, когда премьером был Янукович, он, Патон, на выборах был доверенным лицом Януковича, а когда стала Тимошенко — и он стал за Тимошенко… Я спросил что-то типа "как Вы это объясните?». И я, ей-богу, не ожидал, что он просто и доступно скажет: ученым вечно не выделяют достаточно "бабла", поэтому — кто власть, под теми и ходим… Надо было видеть этот ироничный взгляд. А главное, невероятно живой. Понимая, что он (взгляд) застал еще настоящего Сталина. Поэтому вполне заслуженно откровенно насмехался что над ЮВТ, что над ВФЯ. Я это в тот момент очень ясно почувствовал".

И вывод от Михельсона: «Словом, это был человек-эпоха. И я даже больше скажу: был это человек, который пережил свою эпоху — а все-таки остался эпохой"…

Подобное восхищение выражает и медиаэсперт, журналист Украинского радио Александр Поддубный:

"Можно посмотреть на смерть Патона не как на потерю просто человека — умер ровесник первой независимой Украины и современник всего, что происходило с Украиной с 1918 года. И это действительно впечатляет!"

Сущая боль – в словах тех, кому доводилось вместе с Борисом Евгеньевичем работать на научном поприще. Доктор педагогических наук, профессор Григорий Васянович: "Умом вроде и понимаешь, что такое горе случилось в нашей науке… А душа не хочет это принимать… Хорошо помню, как Борис Евгеньевич не раз приходил на собрания Национальной академии педагогических наук Украины , как его встречали ученые!.. Царствие ему небесное…

В своей книге "Педагогический пантеон" я посвятил великому ученому такой катрен:

Ви – епоха, схоплена в мислі,

Ви – макрокосм у космосі ідей,

"Дерзати треба!" – Ваш короткий вислів,

А скільки в нім любові до людей!”.

Память о Человеке и Ученом

Борис Патон любил людей. И сам был обычным — хотя и гениальным — человеком со всеми "человеческими" особенностями. 65 лет счастливо прожил с женой Ольгой, которая еще и разделяла его увлечение наукой, она 63 года проработала инженером в Институте механики НАН Украины. Пережил ее на 7 лет. Имел несчастье пережить на 11 лет дочь Евгению — известного биолога — и счастье радоваться успехам внуки Ольги, профессионального юриста и хорошего человека. Заботился о сохранении многотысячного коллектива НАНУ, ради чего и готов был тешить самолюбие чиновников. А сам так и не стал "аппаратчиком" и функционером.

<img class="aligncenter" title="Борис Патон: человек-эпоха. Как и любая эпоха – сложный и неоднозначный » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/013493c67c19125e16db0d226f6c59fc.jpg» alt=»Борис Патон: человек-эпоха. Как и любая эпоха – сложный и неоднозначный» width=»100%» />

Борис Патон с внучкой

В подтверждение – история, рассказанная блогером, журналистом телеканала “Украина” Алексеем Фалиным.

"Помню, во времена моей студенческой молодости, приезжал Патон в Луганск. Было это лет 17-18 назад. Но он уже в почтенном возрасте. И должен был посадить символически дерево в университетском парке.

Несколько молодых и крепких студентов из студактива взяли на это действо. Кто то из деканата, или из ректората, давал наставления: мол, Патон символически бросит одну лопату земли, а дальше вы уже сами дерево посадите. Потому негоже ученому мужу физически напрягаться, особенно в таком почтенном возрасте.

Патон с делегацией пришел. Его подвели к заранее вырытой лунке. Один студент поставил дерево. Другой стоял наготове с ведром воды, чтобы сразу саженец полить. А третий был на низком старте, чтобы лопату у Патона отобрать и закончить дело.

Но вот этот третий студент, как говорится, остался без работы. Потому что Патон упорно лопату не отдавал, пока дерево не было полностью им посажено и полито"…

А вы говорите: почетный академик всяких там заморских академий наук и орденоносец. Поэтому ответную реакцию находим и в комментариях под этим сообщением:

"Вроде "очередная" акция, но она — одна из немногих, оставляют после себя "ощутимый" результат".

"Вот в таких мелочах и проявляется сущность человека…"

"Душевное воспоминание… Недавно в Софиевке, в Умани, обратила внимание на дубок, который Патон посадил".

Интеллектуальное и физическое долголетие Бориса Патона стало уже легендарным

Фундаментальные исследования Бориса Евгеньевича и его учеников в области взаимодействия сварочных источников нагрева с расплавленным металлом заложили основу для создания новой отрасли металлургии — специальной электрометаллургии. Благодаря ей стало возможным литье особо чистой специальной стали и сплавов, цветных металлов, получение уникальных композиционных материалов.

Команда Патона разработала первый в мире прибор для обработки металла в условиях космоса с помощью пучка лучей. Это изобретение способно резать, сваривать, паять и наносить металлическое покрытие. Ученые в Киеве создали аппарат "Вулкан", на котором в 1969 году впервые в мире испытали технологии сварки на космическом корабле "Союз 6".

Под его руководством сотрудники Института электросварки и ученые-медики изобрели новый способ соединения (сварки) мягких тканей человека и животных, широко используемый теперь в хирургической практике. За это метод коллектив авторов в 2004 году получил Государственную премию Украины в области науки и техники.

Всю жизнь увлекался спортом: играл в теннис и был мастером спорта по водным лыжам. В 1995 году, когда ему было 77, катаясь на монолыже, сломал тазобедренный сустав, после чего с этим хобби пришлось распрощаться. Выписавшись из больницы, академик сразу же поехал в бассейн, где проплыл 400 метров. Этих привычек — плавать по несколько раз в неделю и делать утром и вечером зарядку — он не оставлял до глубокой старости.

Обладал феноменальной памятью, об этом в Академии рассказывали даже легенды: легко вспоминал любую из сотен фамилий, почти не записывал номера телефонов, фиксировал даты событий и всевозможные цифры, помнил множество различных фактов. Имел привычку невольно запоминать номера машин. Говорит, что помнил номера автомобилей всех без исключения руководителей республики.

<img class="aligncenter" title="Борис Патон: человек-эпоха. Как и любая эпоха – сложный и неоднозначный » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/eec1960a9966f15310109ae40ba9a575.jpg» alt=»Борис Патон: человек-эпоха. Как и любая эпоха – сложный и неоднозначный» width=»100%» />

Борис Патон

После 80 лет признавался, что постоянно тренирует свою память: "Допустим, я забыл фамилию или название предмета. Чтобы вспомнить, начинаю перебирать мысленно алфавит — "а", "б", "в", "г"… Допустим, не получается. Тогда оставляю "а" и добавляю следующую букву — согласную или гласную. И так, пока не найду нужные слова". Рекомендовал этот метод для развития памяти и другим.

Два года назад, после столетнего юбилея, в интервью жалел, что мало времени уделял искусству — музыке, живописи, художественной литературе. Поэтому читал все, что попадалось под руку… "Экспертом, очевидно, уже не буду. Но до какого-то любительского уровня, может, и доросту ".

Смерть Бориса Патона. Официальная реакция

Президент Владимир Зеленский считает Бориса Патона "грандиозной личностью".

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую понесла наша страна", — написал глава государства в своем Telegram-канале.

Он благодарен судьбе за то, что имел возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. "Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени", — добавил Зеленский, выразив соболезнования семье и близким Патона.

"Большая потеря для страны. Ушел из жизни Герой Украины и легендарный ученый Борис Евгеньевич Патон. Человек с большой буквы. Более полувека он возглавлял Национальную академию наук. Подарил человечеству больше четырехсот изобретений. Большой личный вклад и добросовестный труд Бориса Евгеньевича на благо Украины и всего научного мира будет помнить еще не одно поколение. Светлая память", — написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Искренние соболезнования близким и коллегам Бориса Евгеньевича Патона выразил в Фейсбук председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. И добавил: "Его вклад в развитие украинской науки — неоценим, и именно благодаря его неустанному труду сегодня мы можем гордиться нашей Национальной академией наук. Его непреодолимый оптимизм и жажда познания вдохновляли! Вечная память!".

"Борис Евгеньевич был верным сыном украинского народа, образцом исследователя, управленца и гражданина, отличаясь мощным талантом, скромностью и работоспособностью, — говорится в Фейсбук-сообщении Национальной академии наук Украины. — Он любил повторять, что наука — это его жизнь, а Академия — не просто работа, а вторая, а возможно, и единственная его семья. Все, кто имел счастье близко знать Бориса Евгеньевича или хотя бы раз общался с ним в жизни, подтвердят, что этот, без преувеличения, человек-эпоха горел своим делом и делал все возможное и невозможное, чтобы украинская наука пользовалась достойным вниманием и поддержкой власти и общественности".

В НАНУ также сообщили, что прощание с Борисом Патоном планируется на субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины. Похороны — на Байковом кладбище. О времени обещают проинформировать позже.

Сочувствие в адрес родных и близких украинскогог Гения продолжают поступать. Воспоминаниями и мыслями об этом Человеке делятся политики и ученые, журналисты и общественные лидеры, тысячи "обычных" пользователей соцсетей…

"Я убежден, что очень важно работать, заниматься интересным и полезным делом. И главное — получать при этом удовольствие. Несмотря на то, что работа иногда бывает изнурительной, она все равно должна полностью захватывать. Это и есть, на мой взгляд, смысл человеческой жизни", — говорил Борис Патон.

Пусть это будет установкой и советом Мудреца для всех нас. Вечная память, Борис Евгеньевич!

Владислав Обух, Марина Алексеенко, Киев

По материалам: ukrinform.ru