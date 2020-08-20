Чиновники Медсил пытались "заработать" миллион на масках для армии — СБУ

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20.08.2020 13:21

Укринформ

Правоохранители разоблачили факт вымогательства взятки должностными лицами Медицинских сил в размере 1 миллиона гривень при закупке средств индивидуальной защиты украинской армии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Укринформ.

По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, чиновником Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

"Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 миллиона гривень. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах", — рассказали в спецслужбе.

СБУ разоблачила на взятке чиновников Командования Медицинских сил ВСУ / Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru