Чиновники Медсил пытались «заработать» миллион на масках для армии — СБУ

Общество
Таисия Слепцова0
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Чиновники Медсил пытались "заработать" миллион на масках для армии - СБУ

Чиновники Медсил пытались "заработать" миллион на масках для армии — СБУ

Фото, видео

20.08.2020 13:21

Укринформ

Правоохранители разоблачили факт вымогательства взятки должностными лицами Медицинских сил в размере 1 миллиона гривень при закупке средств индивидуальной защиты украинской армии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Укринформ.

По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, чиновником Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

"Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 миллиона гривень. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах", — рассказали в спецслужбе.

Чиновники Медсил пытались "заработать" миллион на масках для армии - СБУ

СБУ разоблачила на взятке чиновников Командования Медицинских сил ВСУ / Фото: СБУ

Чиновники Медсил пытались "заработать" миллион на масках для армии - СБУ

Чиновники Медсил пытались "заработать" миллион на масках для армии - СБУ

Чиновники Медсил пытались "заработать" миллион на масках для армии - СБУ

Чиновники Медсил пытались "заработать" миллион на масках для армии - СБУ

Чиновники Медсил пытались "заработать" миллион на масках для армии - СБУ

По материалам: ukrinform.ru


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