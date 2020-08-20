<img class="aligncenter" title="Дело Шеремета: рассмотрение жалобы защиты Кузьменко перенесли на 31 августа " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/2273d407f434ad4e9f3662f73b95a36a.jpeg» alt=»Дело Шеремета: рассмотрение жалобы защиты Кузьменко перенесли на 31 августа» width=»100%» />

Дело Шеремета: рассмотрение жалобы защиты Кузьменко перенесли на 31 августа

20.08.2020 18:01

Укринформ

Рассмотрение жалобы защиты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко на судебных экспертов Юрия Ирхина и Андрея Семенца перенесли на 31 августа.

Об этом сообщается в Фейсбук-сообществе Free Dr Kuzmenko, передает Укринформ.

«Сегодня в 11:00 в Министерстве юстиции должно было состояться рассмотрение дисциплинарной жалобы защиты Юлии Кузьменко на судебных экспертов КНИИСЭ Ирхина Ю. Б. и Семенца А.В. Заседание было перенесено уже во второй раз, на 31.08.2020, в связи — внимание!!! — с повторной неявкой самих экспертов (в прошлый раз у них обоих был отпуск, сегодня — у обоих больничные)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно эти эксперты «так старательно … постоянно проводили множество «экспертиз» по несуществующим в Украине методикам (по делу Шеремета — ред.)».

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко. 25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень.

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11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко на сегодняшний день остается в СИЗО.

18 августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, а обвинительный акт в отношении Дугарь остался у прокурора.

Суд проведет подготовительное заседание по этому делу 25 августа.

По материалам: ukrinform.ru