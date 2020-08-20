<img class="aligncenter" title="Государство полностью финансирует лечение больных COVID-19 — Степанов " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/61a5514e4420801fbf320baa8fada829.jpg» alt=»Государство полностью финансирует лечение больных COVID-19 — Степанов» width=»100%» />

Государство полностью финансирует лечение больных COVID-19 — Степанов

20.08.2020 17:14

Укринформ

Государство в полном объеме финансирует лечение больных коронавирусом.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге по итогам его рабочей поездки в Харьков.

"Государство в полном объеме финансирует лечение больных COVID-19, в том числе и лекарства. Все что касается коронавирусной болезни, то мы в полном объеме рассчитали симптоматическую терапию, которая используется при лечении коронавируса", — сказал Степанов.

Он добавил, что больницы не должны требовать от пациентов с коронавирусом самостоятельно покупать лекарства.

Как сообщал Укринформ, Национальная служба здоровья Украины выплатила свыше 2,5 млрд грн за предоставление медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июле.

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В то же время, как сообщалось, директор Николаевского областного центра инфекционных заболеваний Светлана Федорова распространила в Фейсбуке сообщение о том, что за июль Центр получил от НСЗУ на 200 тыс. грн меньше, чем в предыдущий месяц. По ее словам, денег, которые НСЗУ перечисляет по пакету лечения COVID-19 меньше, если больница ежемесячно не закупает или не вводит в эксплуатацию новый аппарат ИВЛ.

В Украине по состоянию на 20 ноября лабораторно подтверждено 98 537 случаев COVID-19, из них за сутки -2 134.

По материалам: ukrinform.ru