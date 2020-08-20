ИМИ: Прозрачность украинских онлайн-медиа выросла на 12%

Исследование

20.08.2020 17:44

Укринформ

По состоянию на август 2020 года уже 40% всеукраинских онлайн-медиа демонстрируют прозрачность своих данных.

Открытость онлайн-медиарынка выросла на 12% по сравнению с данными исследования ИМИ прошлого года.

Как передает Укринформ, такие данные следуют из исследования, проведенного Институтом массовой информации.

Как отмечается, ИМИ провел ежегодное исследование прозрачности новостных вебсайтов, которое охватывало следующие аспекты: публикация на сайте интернет-издания контактных данных редакции; имени главреда или лица, ответственного за контент; данных о владельце (конечного бенефициара) онлайн-издания.

Для исследования были отобраны самые популярные онлайн-медиа по посещаемости сайтов (по данным Similar Web, кроме агрегаторов, которые не размещают собственных новостей).

Преимущественно открытыми считаются сайты интернет-изданий, на которых обнародованы данные по всем трем критериям (контакты, главред, конечный бенефициар). В частности, в эту категорию попали те, кто полноценно обнародовал данные по двум из них, а по третьему — частично. К таким интернет-изданий относятся: "Лига", "Зеркало недели", НВ, "Экономические новости", "Фокус", "Факты", "КП в Украине", "Сегодня", ZIK, 24 канал, ТСН, "Буквы", "Апостроф", "Голос", "Обозреватель", Укринформ, РБК-Украина, "Страна", УНИАН и "Украинские новости". Это 40% всех онлайн-медиа, попали в наш мониторинг.

Открытостью среднего уровня характеризуются такие сайты, которые в исходных данных опубликовали половину или чуть более половины исследуемой информации (эта группа медиа охватывает как случаи лишь частичного опубликования данных по каждой категории, так и полное обнародование данных по одной из категорий в то время по одной из других данные полностью отсутствуют): "Украинская правда", "Цензор", "Гордон", "Политека", "Знай", "Вголос", "Газета.ЮА", "Главком", Радио Свобода, "Захид.нет", "Телеграф", "Волна", Общественное медиа, "Факты ICTV", 112.ua, Newsone, "Эспрессо.ТВ", Общественное ТВ, Прямой, "Вести", УНН, Интерфакс, "Подробности". В целом это 46% исследуемых сайтов.

Преимущественно закрытыми оказались такие сайты: украинской службы ВВС, "Багнет", "Антикор", "Комментарии", "Слово и дело", что в целом составляет 10% исследуемых медиа. Они обнародовали полностью данные только в одной исследуемой категории, целиком проигнорировав другие, или частично обнародовали данные в каких-то двух категориях из трех.

Еще два популярных интернет-издания в этом году оказались тотально непрозрачными, не обнародовав ни своих адресов/телефонов, ни главных редакторов, ни владельцев, — "Корреспондент" и From-UA. Последнее издание находилось в этой категории и в прошлом году, а вот "Корреспондент" явно ухудшил свои показатели, очевидно, убрав с сайта имеющуюся там ранее информацию.

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"В итоге по состоянию на сегодняшний день рынок интернет-медиа в Украине остается скорее непрозрачным, чем прозрачным. Данные о владельцах преимущественно недоступны на самих вебсайтах, и их еще надо уметь поискать в реестрах. В то же время эксперты ИМИ фиксируют прогресс в прозрачности интернет-СМИ… по сравнению с данными прошлого года. По мнению экспертов ИМИ, если интернет-СМИ декларируют свою честность и беспристрастность, они также должны добросовестно и прозрачно информировать общественность о своей структуре собственности и демонстрировать честность и открытость и в отношении самих себя", — подытожили в ИМИ.

Как сообщалось, согласно предыдущим исследованиям ИМИ, по состоянию на сентябрь 2019 года только 28% всеукраинских информационных сайтов демонстрировали прозрачность по трем критериям — публикации на сайте контактных данных, информации о главном редакторе (или лице, ответственном за контент) и владельце (конечного бенефициара) издания.

По материалам: ukrinform.ru