Как пересечь КПВВ Донбасса без происшествий: эксперты представили ряд важных правил

Очень часто люди на КПВВ в Донецкой и Луганской областях сталкиваются с разного рода аферистами, которые ищут своей выгоды. В связи с этим эксперты решили сообщить, каких правил нужно придерживаться на КПВВ Донбасса, чтобы не возникло никаких проблем.

Об этой информации сообщили специалисты портала «Донбасс SOS», передает «НБН» со ссылкой на «Трибун».

«Прежде всего, нужно понять одну главную вещь: настоящие волонтеры не будут просить деньги у людей за свои услуги. Это не говоря уже о запугивании или моральном давлении. Более того, если вы будете передавать телефоны, мошенники целенаправленно будут вводить туда неправильные данные, распространяя фейковую или неправдивую информацию о пересечении линии разграничения», — сообщили в самом начале.

В связи с вышеупомянутым были представлены 4 коротких правила:

НЕ передавать личные данные;

НЕ давать никому из «волонтеров» в руки смартфон;

НЕ оплачивать «услуги волонтеров»;

НЕ покупать у «волонтеров» устройства или SIM-карты.

«Если же случилось так, что вы все равно столкнулись с мошенниками на линии разграничения, обращайтесь в Нацполицию Украины по номеру 102. Также можете обратиться за помощью к сотрудникам ГПСУ. Устанавливать и запускать приложения на КПВВ – это их прямая обязанность», — подытожили эксперты.

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