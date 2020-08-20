Как пересечь КПВВ Донбасса без происшествий: эксперты представили ряд важных правил

Важное Общество
Родион Власов0
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Очень часто люди на КПВВ в Донецкой и Луганской областях сталкиваются с разного рода аферистами, которые ищут своей выгоды. В связи с этим эксперты решили сообщить, каких правил нужно придерживаться на КПВВ Донбасса, чтобы не возникло никаких проблем.

Пункт пропуска
Пункт пропуска. Фото – ZN.ua

Об этой информации сообщили специалисты портала «Донбасс SOS», передает «НБН» со ссылкой на «Трибун».

«Прежде всего, нужно понять одну главную вещь: настоящие волонтеры не будут просить деньги у людей за свои услуги. Это не говоря уже о запугивании или моральном давлении. Более того, если вы будете передавать телефоны, мошенники целенаправленно будут вводить туда неправильные данные, распространяя фейковую или неправдивую информацию о пересечении линии разграничения», — сообщили в самом начале.

В связи с вышеупомянутым были представлены 4 коротких правила:

  • НЕ передавать личные данные;
  • НЕ давать никому из «волонтеров» в руки смартфон;
  • НЕ оплачивать «услуги волонтеров»;
  • НЕ покупать у «волонтеров» устройства или SIM-карты.

«Если же случилось так, что вы все равно столкнулись с мошенниками на линии разграничения, обращайтесь в Нацполицию Украины по номеру 102. Также можете обратиться за помощью к сотрудникам ГПСУ. Устанавливать и запускать приложения на КПВВ – это их прямая обязанность», — подытожили эксперты.

Напомним, все было заложено при нем – Пушилин раскрыл имя человека, который стал ключевым звеном на Донбассе.


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