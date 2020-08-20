Все было заложено при нем – Пушилин раскрыл имя человека, который стал ключевым звеном на Донбассе

Главарь террористов из «ДНР» Денис Пушилин сообщил о том, благодаря кому Донбасс стал совсем иным. По его словам, в этом деле был замешан советский и партийный руководящий работник по имени Владимир Дегтярев. Именно он, как считает сепаратистский главарь, стал ключевым звеном в построении Донбасса.

Об этой информации сообщил Пушилин в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Уверен, что не так много случаев, когда день рождения человека отмечают даже через 100 лет. Владимир Иванович Дегтярев – он горой стоял на страже Донбасса, оставив после себя большое наследие», — сообщил Пушилин в начале.

После этого главарь «ДНР» рассказал краткую биографию советского деятеля. По его словам, при Дегтяреве Донецк стал городом большой науки, где качественно развивалась промышленность. Более того, в ОРДО до сих пор используют опыт этого деятеля времен СССР.

«Популярный памятник шахтеру – тоже идея Дегтярева. То же самое касается символов города – уголь и роза – все было заложено при нем. Так что нам есть, за что благодарить этого человека», — подытожил Пушилин.

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