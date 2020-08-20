<img class="aligncenter" title="МКИП запустит обсуждение законов о кино, туризме и культурном наследии " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/5ee3919e178f68e59f638e22ce79ce11.jpg» alt=»МКИП запустит обсуждение законов о кино, туризме и культурном наследии» width=»100%» />

МКИП запустит обсуждение законов о кино, туризме и культурном наследии

20.08.2020 15:26

Укринформ

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует вскоре начать публичное обсуждение необходимости внесения изменений в законы о культуре, кино, туризме и сохранении культурного наследия.

Как передает Укринформ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 20 августа во время брифинга в агентстве по поводу разъяснения плана действий ведомства относительно мер по поддержке сферы культуры и туризма в соответствии с Указом Президента «О мерах по поддержке сферы культуры, культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма».

"У нас 16 тысяч библиотек и 16 тысяч клубов по всей стране. В библиотеках находится в среднем 70-80% литературы, изданной до 1991 года. Речь идет о трансформации традиции привычки чтения и трансформации сути этих библиотек благодаря не только изменениям в законы, но и благодаря созданию центров культурных услуг. Данным указом предусматриваются изменения в законы о культуре, кино, туризме, сохранении культурного наследия. У нас есть наработки, как наши министерские, так и разработанные с общественными инициативами, народными депутатами. В ближайшее время начнем их публичное обсуждение. По крайней мере, одно из них уже идет — о запрещении хаотической застройки", — отметил Ткаченко.

Читайте также: На поддержку культуры и туризма в ближайшие четыре года нужно более 55 миллиардов — Ткаченко

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа подписал Указ "О мерах по поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развитию креативных индустрий и туризма".

Документ имеет целью содействие развитию культурного потенциала Украины, сохранение, популяризации и использования национального культурного достояния, создание условий для туристической привлекательности объектов культурного наследия, поддержки креативной экономики.

По материалам: ukrinform.ru