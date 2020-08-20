<img class="aligncenter" title="НАБУ объявило подозрение фигуранту коррупционного скандала в Укроборонпроме " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/45d4eb2e914ed2b85ae4acae3b618272.jpg» alt=»НАБУ объявило подозрение фигуранту коррупционного скандала в Укроборонпроме» width=»100%» />

НАБУ объявило подозрение фигуранту коррупционного скандала в Укроборонпроме

20.08.2020 12:15

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в даче взятки фигуранту коррупционного скандала в Укроборонпроме Виталию Жукову.

Как передает Укринформ, об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью "Украинской правде".

"На сегодняшний день Жукову еще объявлено подозрение в даче взятки… Я дату точно не скажу. Но это буквально недавно", — сказал он.

В то же время директор НАБУ отказался сказать, кому именно Жуков дал взятку.

Он добавил, что в ближайшее время ведомство "окончательно даст оценку всему тому, о чем говорилось". По мнению директора НАБУ, к середине осени бюро "попытается дать ответы на все вопросы" по соглашениям в оборонке.

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Как сообщалось, основатель компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его партнер Виталий Жуков были фигурантами журналистского расследования Bihus.info о хищениях в ГК "Укроборонпром".

Жукову и Рогозе сообщили о подозрении в уклонении от налогов сразу после обнародования журналистского расследования, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года.

В октябре стало известно, что прокуратура просит суд освободить Жукова и Рогозу от ответственности.

Суды постановили вернуть прокурору материалы по Рогозе и Жукову "для осуществления уголовного производства в общем порядке".

В апреле 2020 года им объявили о подозрении в уклонении от налогов на 49 миллионов гривень и отмывании денег.

Издание "Bihus.info" в феврале — марте 2019 года обнародовало расследование о "многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривень" из оборонного комплекса, к которой, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь вместе со своими друзьями Жуковым и Рогозой.

Гладковский опроверг обвинения в коррупции и обратился в НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании.

4 марта 2019 года был подписан указ об освобождении Гладковского от должности первого заместителя секретаря СНБО.

По материалам: ukrinform.ru