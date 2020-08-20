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Нацсовет проверит два телеканала, которые незаконно использовали логотип KYIV LIVE

20.08.2020 14:58

Укринформ

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки ООО «ТРК «Купол», г. Киев (логотип«Первый киевский телеканал») и ООО«Ньюс Нетворк», г. Киев (Rabinovich tv), за неправомерное использование логотипа KYIV LIVE.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает Укринформ.

"Согласно данным мониторинга вещания в эфире ТРК «Купол»11 августа в промежутке времени с 12.00 до 24.00 были изменены выходные данные телерадиокомпании (логотип). Лицензия телеканала предусматривает вещание под логотипом «Первый киевский телеканал», а фактически использовался логотип KYIV LIVE ", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по лицензионным документами ООО «Ньюс Нетворк» должен вещать под логотипом Rabinovich tv, но мониторинг 10 и 11 июля в течение 24 часов в сутки зафиксировал изменение логотипа на KYIV LIVE.

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Законодательство регламентирует, что телерадиоорганизация обязана сообщать свои выходные данные (наименование, позывные, логотип или эмблему). Во время эфирного времени телерадиоорганизация использует логотип или другие выходные данные, предусмотренные условиями лицензий. Таким образом, в деятельности компаний выявлены признаки нарушения части седьмой статьи 27, частей первой и третьей статьи 46, пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Национальный совет проведет проверки телеканалов и по их результатам примет соответствующие действующим нормам законодательства решение.

По материалам: ukrinform.ru