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Нацсовет проверит радио Шансон за "брутальную" песню

20.08.2020 18:07

Укринформ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит ООО «Телерадиокомпания «Шансон», г. Киев (позывные «Радио Шансон»), из-за трансляции песни с использованием нецензурных слов и выражений во время, когда ее могли услышать дети. Соответствующее решение принято на заседании 20 августа.

Об этом сообщает пресс-службарегулятора, передает Укринформ.

"Мониторинг вещания радиовещатели за 17.07.2020 зафиксировал трансляцию (в 06.08) песни «Старая» в исполнении Настасьи Самбурской с использованием нецензурных слов и выражений (обсценной лексики)", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, во время внеплановой проверки будет выяснено соблюдение «Радио Шансон» норм Закона Украины «О телевидении и радиовещании», согласно которым телерадиоорганизациям запрещается распространять, а также анонсировать программы и передачи, которые могут повредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних и юношества, кроме как в течение эфирного времени в суточном отрезке с 23.00 до 6.00 и на каналах с ограниченным доступом.

По материалам: ukrinform.ru