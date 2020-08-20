Прогноз погоды на 21 августа 2020 года: в Украине жара несколько спадет
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 21 августа в отдельных регионах Украины жара спадет, на западе остается вероятность грозовых дождей.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.
В пятницу, 21 августа, на части территории Украины ожидается ослабление жары.
По словам Диденко, в северных областях ожидается +25…+28 градусов.
«В дождях, которые имеют шансы лить здесь завтра, снизится до +24…+26 градусов. А если придавит сильнее солнце, местами до 29 градусов», – написала она на своей странице в Facebook.
В западных регионах Украины 21 августа остается вероятность грозовых дождей, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, которые окажутся под влиянием сухого антициклона.
Температура воздуха в западной части страны +24…+28 градусов.
В центральных районах 21 августа без существенных осадков, только вечером есть вероятность коротких местных дождей, температура составит +26…+30 градусов.
На востоке в пятницу во второй половине дня, не смотря на местные локальные дожди, жарко, +27…+32 градуса.
На юге также осадки не ожидаются, +28…+32 градуса.
В Киеве 21 августа возможен кратковременный дождь с грозой. Жара в столице немного ослабнет до +28 градусов. В субботу станет еще свежее – до +24…+25 градусов.
Ранее сообщалось о погоде на 20 августа 2020 года.