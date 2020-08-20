Прогноз погоды на 21 августа 2020 года: в Украине жара несколько спадет

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 21 августа в отдельных регионах Украины жара спадет, на западе остается вероятность грозовых дождей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

В пятницу, 21 августа, на части территории Украины ожидается ослабление жары.

По словам Диденко, в северных областях ожидается +25…+28 градусов.

«В дождях, которые имеют шансы лить здесь завтра, снизится до +24…+26 градусов. А если придавит сильнее солнце, местами до 29 градусов», – написала она на своей странице в Facebook.

В западных регионах Украины 21 августа остается вероятность грозовых дождей, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, которые окажутся под влиянием сухого антициклона.

Температура воздуха в западной части страны +24…+28 градусов.

В центральных районах 21 августа без существенных осадков, только вечером есть вероятность коротких местных дождей, температура составит +26…+30 градусов.

На востоке в пятницу во второй половине дня, не смотря на местные локальные дожди, жарко, +27…+32 градуса.

На юге также осадки не ожидаются, +28…+32 градуса.

В Киеве 21 августа возможен кратковременный дождь с грозой. Жара в столице немного ослабнет до +28 градусов. В субботу станет еще свежее – до +24…+25 градусов.

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