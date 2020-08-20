СБУ заблокировала "схему" минимизации налогов на 12 миллионов

Фото

20.08.2020 04:47

Укринформ

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональный центр минимизации налоговых платежей, который «обслуживал» крупных сельхозпроизводителей из нескольких областей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатором центра оказался киевский бизнесмен, занимающийся реализацией горючего. Он создал ряд фиктивных фирм, через которые, используя физических лиц-предпринимателей, реализовывал топливо за наличные. Однако по официальным документам продукция якобы хранилась на нефтебазе коммерсанта в Житомирской области. Это позволяло злоумышленнику искусственно отражать в отчетности наличие остатков продукции.

Отмечается, что затем бухгалтеры изготавливали документацию для фиктивной продажи горючего клиентам центра. Этот механизм позволял «покупателям» противоправно минимизировать уплату налогов в государственный бюджет. Ведь по документации горючее реализовывали по завышенным ценам, что искусственно и существенно увеличивало затраты аграриев на выращивание и сбор сельхозпродукции.

По информации СБУ, среди клиентов центра — крупные частные и государственные агропромышленные предприятия.

По предварительным подсчетам специалистов, на протяжении 2019-2020 годов фигуранты уголовного производства «помогли» аграриям в формировании незаконного налогового кредита по НДС на более чем 12 миллионов гривень. Организаторы центра получали за свои «услуги» 5-6% от суммы.

«Правоохранители провели шесть одновременных обысков на Житомирщине, Киевщине и в столице. Изъята оргтехника со сформированными документами, первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов», — указывается в сообщении.

Читайте также: СБУ раскрыла "схемы" занижения стоимости импорта на миллионы гривень

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

По материалам: ukrinform.ru