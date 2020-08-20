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Совет церквей будет работать с Кабмином в просвещении относительно COVID-19

20.08.2020 18:04

Укринформ

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций будет сотрудничать с правительством в распространении информации среди населения о необходимых профилактических действиях относительно COVID-19.

Об этом шла речь на встрече глав церквей и религиозных организаций с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и членами правительства в четверг, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс- службу ВСЦиРО.

"Главы церквей и религиозных организаций готовы помочь правительству в распространении информации среди населения о необходимых профилактических действиях, чтобы защититься от заражения коронавирусом, особенно во время учебного процесса в школах", — говорится в сообщении.

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Премьер-министр отметил, что просветительские мероприятия смогут помочь замедлить распространение коронавируса и избежать риска перегрузки системы здравоохранения. И в этой сфере правительство рассчитывает на помощь церквей и религиозных организаций.

В свою очередь председательствующий ВСЦиРО митрополит Епифаний отметил открытость Всеукраинского совета церквей к взаимодействию с правительством в разработке и введении комплекса просветительских мероприятий, направленных на остановку стремительного распространения COVID-19 в Украине.

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Глава Украинской греко-католической церкви Святослав отметил, что у Церкви есть опыт формирования в обществе новой культуры поведения, направленной на охрану здоровья и ответственного отношения к окружающим, и в контексте пандемии COVID-19 украинские церкви могут стать двигателем формирования безопасной культуры взаимоотношений между людьми.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 20 ноября лабораторно подтверждено 98 537 случаев COVID-19, из них за сутки 2 134.

Фото: vrciro.org.ua

По материалам: ukrinform.ru