<img class="aligncenter" title="Средства на залог участницы АТО "Пуме" уже собраны — адвокат " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/83b14f54b4e7bc33f2f8dcc52b8c8cae.jpg» alt=»Средства на залог участницы АТО "Пуме" уже собраны — адвокат» width=»100%» />

Средства на залог участницы АТО "Пуме" уже собраны — адвокат

20.08.2020 09:50

Укринформ

Средства на залог бывшей военнослужащей Инне Грищенко (позывной "Пума") уже собраны.

Об этом в Фейсбуке написал адвокат Виталий Ковальчук, передает Укринформ.

«Украинцы, вы невероятные! Залог для Инны Грищенко собран », — написал он.

Как сообщал Укринформ, 12 августа Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшей военной Инне Грищенко (позывной "Пума") в виде залога в размере более 168 000 гривень, а также обязал ее носить электронный браслет.

Рассмотрение апелляции на эту меру пресечения перенесено на 31 августа.

19 августа адвокат Грищенко Денис Ломанов сообщил, что в связи с тем, что не был внесен залог, ей вручили ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Читайте также: Участницы АТО "Пуме" залог могут изменить на содержание под стражей — адвокат

Супружеская пара добровольцев АТО Инны и Владислава Грищенко подозревают в покушении на бизнесмена в городе Косове Ивано-Франковской области в 2018 году.

15 июля 2020 года закончилось действие предыдущего пресечения для Инны Грищенко, с нее сняли электронный браслет и все обязательства.

По материалам: ukrinform.ru