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Степанов — о ситуации с COVID-19: Мы не планируем закрывать страну

20.08.2020 00:32

Укринформ

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вариант закрытия всей страны и отмены местных выборов в связи с ситуацией с распространением коронавируса не рассматривается.

Об этом Степанов сказал во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство возможность отмены местных выборов, передает Укринформ.

«У нас местные выборы по графику — на 25 октября, а сегодня у нас 19 августа. У нас в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает различные уровни опасности. Мы не рассматриваем сейчас вопрос какого-то закрытия всей страны — как кое-кто ужасы нагоняет. Мы говорим, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в различных регионах могут быть введены различные уровни опасности», — рассказал Степанов.

По его словам, даже красный уровень опасности вводится на две недели, и если в течение этого периода меняется ситуация, то его могут ослабить.

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«Поэтому говорить о закрытии чего-то, я считаю просто неуместным. Я уверен, если мы будем двигаться по тем правилам, которые установлены в государстве, у нас все спокойно и вовремя пройдет, и никаких срывов не будет», — отметил глава Минздрава.

В то же время он предостерег от легкомысленного отношения к здоровью: «Это же не отдача какого долга государству, или каким-то министрам. Если мы будем придерживаться (правил — ред.), мы на сто процентов способны коронавирус победить. Я понимаю, что все устали, но они не такие тяжелые — эти правила — которые установлены».

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 августа подтверждено 96 403 случая COVID-19, из них за последние сутки — 1967, в том числе 28 летальных.

По материалам: ukrinform.ru