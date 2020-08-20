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Транспорт, школы и кафе: что именно и в каких карантинных зонах запрещено

20.08.2020 20:27

Укринформ

На территориях, попадающих в красную зону по уровню эпидемиологической опасности, запрещается работа общественного транспорта, учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Об этом на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"На "красной" территории запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, курсирующего транзитом, и из межобластного транспорта высадка разрешена", — уточнил Ляшко.

По его словам, в оранжевой зоне запрещается деятельность средств размещения (это хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря. При этом ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и участие не более 100 человек.

В желтой зоне нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства, рассказал Ляшко.

В зеленой зоне, напомнил главный госсанврач, действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях — только в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%; перевозка пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

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Как подчеркнул Ляшко, отнесение региона или города в любую из зон происходит на основе 4 показателей: среднего количества тестов в течение последних семи дней (не менее 24 на 100 тысяч населения); коэффициента занятости коек (не более 50% койко-мест); коэффициента выявления случаев (не более 11%) и показателя роста количества случаев (не более 10%). Если в течение 5 дней в регионе будет наблюдаться превышение одного из определенных показателей, принимается решение об изменении уровня его эпидемиологической опасности.

Как сообщал Укринформ, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в четверг расширила перечень городов и районов, которые отнесены к "красной" карантинной зоне. В частности, к ней относятся: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области; город Черновцы, Заставновский и Кицманский районы Черновицкой области.

По материалам: ukrinform.ru