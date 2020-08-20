Учебный год в «Л/ДНР»: школьников и учителей ждут важные нововведения

Информационные ресурсы ОРДЛО сообщают, что учебный год в так называемых «Л/ДНР» должен стартовать 1 сентября. При этом из-за пандемии коронавируса учеников и их родителей, а также педагогов ждут важные нововведения.

Об этом пишет Telegram-канал Dontel, сообщает НБН.

По информации ресурса, в ближайшее время во все учебные заведения «Л/ДНР» должны поступить указания по подготовке к началу обучения. Ресурс отмечает, что при разработке санитарно-эпидемиологических мер в учебных заведениях представители «министерства образования» и «министерства здравоохранения» обеих «республик» консультировались со своими коллегами из РФ.

Известно, что школьников ОРДЛО не допустят к учебе без справки о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. В свою очередь преподаватели освобождены от обязательного медосмотра.

Кроме того, отправляясь в школу на занятия, ученик должен иметь при себе 5-7 медицинских масок. А еще личный антисептик, перчатки и полотенце.

Также родители за свой счет будут вынуждены купить кулер с водой в класс. Кроме того, каждый ученик должен иметь при себе градусник для измерения температуры тела. Мерить температуру тела дети будут перед началом уроков, в классе.

Также индивидуальные средства защиты должны быть и у педагогов: медицинские маски, перчатки и антисептики.

С 1 сентября в школах так называемых «Л/ДНР» будет запрещен вход посторонним, в том числе и родителям учеников.

Напоследок автор публикации добавил, что в случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, школы могут перейти на дистанционную форму обучения.

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