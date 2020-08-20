<img class="aligncenter" title="В этом году в Умань праздновать Рош ха-Шана собираются до 10 тысяч хасидов " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/b7c924f2c5001d02a508ac2390166ea7.jpg» alt=»В этом году в Умань праздновать Рош ха-Шана собираются до 10 тысяч хасидов» width=»100%» />

В этом году в Умань праздновать Рош ха-Шана собираются до 10 тысяч хасидов

20.08.2020 22:27

Укринформ

Посетить захоронение цадика Нахмана и отпраздновать иудейский новый год Рош ха-Шана в Умани собираются 10 тысяч паломников со всего мира.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время пресс-конференции сообщил Бен Нун Натан, президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана из Бреслава.

"Ожидается от пяти до десяти тысяч паломников. Это значительно меньше, чем обычно. Из-за пандемии коронавируса в Украину не приедут люди из группы риска. Вообще не будет празднования, будет просто приезд гостей", — подчеркнул Бен Нун Натан.

Читайте также: Правительства Украины и Израиля призывают хасидов не ехать в Умань

По его словам, каждую неделю (а до нового года еще месяц), в Украине двенадцатью самолетами будут прибывать полторы тысячи паломников.

"Каждый хасид инвестирует в Украину. Это авиабилет, такси, отель или наем квартиры, мобильная связь, еда и вода и т.п. Рекордная сумма потраченных одним человеком денег — 85 тысяч", — уточнил президент Международного благотворительного фонда.

За 33 года посещения Умани хасиды оставили здесь немалые деньги. На сегодняшний день они готовы вложить $100 миллионов в одну из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей Брацлавского течения хасидизма.

"Мы бы хотели потратить деньги как на обустройство самой могилы, так и инфраструктуру города, в частности, построить аэропорт. А это рабочие места для жителей Умани, развитие самого города. Это будет взаимовыгодно для всех. Поэтому мы очень надеемся, что нас услышат и не станут препятствовать паломникам", — добавил он.

Читайте также: Правительство поддержало ограничения на посещение хасидами Умани

По словам раввина Эли Хезхина, израильтяне очень серьезно относятся к мероприятиям эпидеологической безопасности в условиях распространения коронавируса. В местах пребывания хасидов будет развернута медицинская клиника.

"В Умань едут 24 врачи, которые в ней будут работать. Отделение будет оснащено десятью аппаратами ИВЛ. Мы хотим обеспечить безопасность как для паломников, так и для местных жителей", — подчеркнул Эли Хезхин.

На вопрос — как хасиды относятся к рекомендациям правительств Украины и Израиля не ехать в Умань, юрист Ирина Рудницкая сказала: "Все, что не запрещено, то разрешено. Ведь только рекомендации".

"Если Украина запретит посещение захоронения цадика Нахмана, для хасидов это будет трагедия. Ведь некоторые из них целый год копили деньги на билет, чтобы прилететь в Украину. Мы думаем об Умани, живем Уманью. 33 года подряд жители города и Украины очень хорошо нас принимали. Надеемся, что руководство вашего государства поймет наше желание встретить Рош ха-Шана возле священной для нас могилы", — подытожил Бен Нун Натан.

Читайте также: Паломничество хасидов во время карантина: и хочется, и колется

Рабби Нахман из Брацлава (в разговорной речи — Ребе Нахман) основатель Брацлавского хасидизма. Умер от туберкулеза в 38 лет. Похоронен в Умани в 1810 году. В 1994 году указом Президента Украины место захоронения рабби Нахмана получило статус историко-культурного центра. Сейчас на Рош ха-Шана еврейский Новый год, тысячи брацлавских хасидов приезжают на могилу цадика. Именно в этот день, по иудейским верованиям, Всевышний вписывает имя и дальнейшее будущее в Книгу жизни, и каждый, кто проведет этот день возле священной могилы, будет счастлив и успешен.

По материалам: ukrinform.ru