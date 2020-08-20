В этом году ВНО на 200 баллов сдали вдвое больше участников, чем в прошлом

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19.08.2020 23:26

Укринформ

В этом году количество участников, сдавших внешнее независимое оценивание на 200 баллов, вдвое больше, чем в прошлом.

Как передает Укринформ, об этом сообщила в Фейсбуке заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

"ВНО на 200 баллов в 2020 году сдали вдвое больше участников, чем в прошлом году", — написала Мандзий.

По ее словам, больше всего отличников — по математике (151) и английскому языкуа (88). Также выросло количество участников, получивших 200 баллов по физике — 66.

Мандзий отметила, что лидерами по количеству участников, сдавших ВНО на 200 баллов, являются Киев и Львовская область.

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Как сообщалось, в этом году в ВНО приняли участие почти 400 тыс. человек. Основная сессия проходила с 25 июня по 17 июля, а дополнительная — с 24 июля по 10 августа.

По материалам: ukrinform.ru