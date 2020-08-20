<img class="aligncenter" title="В РФ блогера обвинили в передаче в Украину секретов московского метро " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/c403a12be778e9e601bc9c61acaa7136.jpg» alt=»В РФ блогера обвинили в передаче в Украину секретов московского метро» width=»100%» />

В РФ блогера обвинили в передаче в Украину секретов московского метро

20.08.2020 05:40

Укринформ

В уголовном деле, возбужденном в РФ против блогера Андрея Пыжа, которого подозревают в незаконном доступе к государственной тайне, фигурируют засекреченные документы о станциях московского метрополитена.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

«Его обвиняют в провозе на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного назначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ. Эти сведения относятся к гостайне», — сказал собеседник российского агентства.

Андрей Пыж, который имеет гражданство России и Украины, ведет YouTube-канал urbanturizm, где выкладывает ролики с промышленных объектов, в том числе закрытых. На его блог подписаны 799 тыс. человек.

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6 августа Пыжа арестовал Мещанский суд Москвы за «незаконное получение сведений, составляющих гостайну, соединенное с ее распространением или перемещением за рубеж». Ему грозит от трех до восьми лет колонии.

По версии следствия, на флешке, которую Пыж перевез в Украину, были найдены документы, составляющие гостайну. Адвокат блогера Алексей Хальзов сообщал, что эти данные «связаны с каким-то транспортом, но это не имеет отношения к военным». Защитник также добавил, что блоггер не собирался торговать этой информацией и частично признал свою вину.

По материалам: ukrinform.ru