В Украине проводят около 20 тысяч ПЦР-тестов в сутки — Степанов

19.08.2020 22:59

Укринформ

По сравнению с апрелем количество тестирований на COVID-19 методом ПЦР выросло почти в 100 раз — в последнее время в сутки тестируют около 20 тыс. человек.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга, передает Укринформ.

«Мы почти в 100 раз — если сравнить с первыми неделями апреля — увеличили количество тестирований методом ПЦР. Было 200 тестов в сутки, сейчас мы уже тестируем около 20 тыс. в сутки», — отметил министр.

По его словам, если говорить о выделении средств на тестирование, то «мы сегодня полностью обеспечены всеми тест-системами».

«Из 2,9 млрд гривень, которые в свое время были выделены, 600 млн ушло именно на финансирование лабораторных центров, что включало закупку как тест-систем, так и дополнительного оборудования», — уточнил Степанов.

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Он отметил, что в Минздраве, кроме средств, выделенных из госбюджета, существует программа финансирования со Всемирным банком, на эти средства в том числе планируется закупить 1 млн 200 тыс. тест-систем. «Что касается тест-систем, то проблемы нет», — заверил Степанов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 августа подтверждено 96 403 случая COVID-19, из них за последние сутки — 1967, в том числе 28 летальных.

По материалам: ukrinform.ru