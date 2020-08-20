У людей с сопутствующими заболеваниями иммунитет к COVID-19 м может не вырабатываться — эпидемиолог

20.08.2020 15:41

Укринформ

Иммунитет к коронавирусау может не вырабатываться у людей, у которых есть тяжелые сопутствующие болезни, такие, как онкология.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу черновицкий эпидемиолог, заместитель руководителя областного лабораторного центра Юрий Падурару, который сам перенес COVID-19.

"С первого дня появления этой болезни ученые исследовали иммунитет у людей, переболевших коронавирусом. По последним публикациям ученых, можно сказать, что иммунитет всегда вырабатывается. Возможно, с разной мощностью, с разным уровнем защиты, но иммунитет однозначно вырабатывается. И иммунитет этот достаточный, чтобы повторно не заразиться. Это очень важно. Однако, возможен такой вариант, что иммунитет действительно не выработался, например, через какую-то тяжелую сопутствующую болезнь. Организм у части онкобольных может не отреагировать на COVID-19", — сказал Падурару.

Он также сообщил, что среди больных, переболевших коронавирусаом в Черновицкой области, не было доказанных случаев повторного заражения и повторной болезни.

"Были единичные случаи регистрации у одного человека болезни, например, в апреле и в августе. Но это единичные случаи, которые надо изучать. Могут быть несколько вариантов — либо не было болезни в апреле, или нет болезни в августе, или где-то был ложный результат лабораторного исследования, поскольку юридически допускается ложноположительный результат при лабораторном исследовании материала. Или здесь есть еще и маловероятный третий вариант. Когда нужно привлекать правоохранителей и проверять, не было ли злоупотреблений при определении результатов исследований", — добавил эпидемиолог.

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Эти единичные случаи повторной регистрации коронавируса требуют дополнительного изучения уже после окончания пандемии.

Как сообщал Укринформ, в Украине за сутки подтверждены 2134 новых случая заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 20 августа подтверждены 98537 случаев заболевания COVID-19, из них 2184 летальных случаев, выздоровели 50441 человек.

В Черновицкой области зафиксировали уже 8297 случаев COVID-19. Из них 5708 пациентов выздоровели, а 249 человек умерли.

По материалам: ukrinform.ru