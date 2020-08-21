Елена Зеленская до сих пор не знает, где подхватила COVID-19

21.08.2020 18:38

Укринформ

Супруга Президента Елена Зеленская, которая переболела COVID-19, не знает, где подхватила вирус.

Как написала Зеленская в Фейсбуке, она до сих пор чувствует себя виновной перед близкими, которые за нее переживали, сообщает Укринформ.

"Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка "подарили" мне вирус, до сих пор чувствую себя виновной перед близкими, которые очень за меня переживали. Поэтому прошу: не расслабляйтесь преждевременно! Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться", — написала она.

Елена Зеленская рассказала подробности течения болезни. В частности, и то, что весть об этом стала для нее полной неожиданностью. Ведь, по ее словам, не было никаких симптомов. "Просто очередной тест оказался положительным", — констатировала она.

Зеленская отметила, что ее семилетний сын также получил положительный результат теста. "Сразу предусматриваю следующий вопрос: ребенок также болел? Да. Когда я была "на пике" болезни (имела три неприятные дни, когда чувствовала себя действительно плохо — ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель), мы узнали, что мой семилетний Кирилл имеет также положительный результат теста", — рассказала супруга Президента.

Первая леди подчеркнула, что сын, к счастью, легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. "С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее", — написала Зеленская.

Она также призналась, что больше беспокоилась не за себя, а за близких и за тех людей, с которыми контактировала накануне.

По ее словам, она сразу всех предупредила о своем диагнозе и очень радовалась, что никто из них не заболел.

Кроме того, Зеленская отметила, что несмотря на то, что преодолела болезнь и имеет антитела к вирусу, она продолжает носить маску в общественных местах. Поэтому она надевает маску "из уважения к окружающим".

Она поблагодарила врачам и медсестерам, благодаря которым была уверена, "что все будет хорошо".

Зеленская также призвала всех беречь себя и не относиться легкомысленно к этому "коварному вирусу".

Как сообщал Укринформ, в июне этого года после ПЦР-обследования в первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония".

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16 июня первая леди была госпитализирована.

В общем Зеленская провела в больнице две недели, после чего продлила лечение дома.

При этом 12 июня сообщалось, что Президент и его дети также прошли тестирование, их результаты были отрицательные.

В то же время в пятницу, 21 августа, глава государства Владимир Зеленский сообщил, что вместе с его супругой Еленой Зеленской коронавирусом болел и их сын.

По материалам: ukrinform.ru