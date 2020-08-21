ГБР разоблачило полковника Службы внешней разведки — вывозил боеприпасы из района ООС

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21.08.2020 12:33

Укринформ

Государственное бюро расследований разоблачило чиновника Службы внешней разведки и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из района проведения ООС.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Укринформ.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения", — говорится в сообщении.

Полковник Службы внешней разведки и експрикордонник вывозили оружие из района проведения ООС//Фото: ГБР

По материалам: ukrinform.ru