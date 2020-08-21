К лечению больных COVID-19 привлечены врачи разных специальностей — Голубовская

21.08.2020 11:39

Укринформ

Из-за нехватки профильных специалистов к оказанию медицинской помощи больным COVID-19 привлекают врачей различных специальностей.

Об этом сказала заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы делаем все, что можно делать в таких сверхсложных условиях. Постоянно переделываем наши нормативные документы, проводим различные мероприятия относительно подготовки врачей различных специальностей. Потому что сейчас не хватает профильных специалистов, сейчас оказанием медицинской помощи таким больным занимаются врачи всех специальностей", — сказала Голубовская.

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Она отметила, что Украина находится на пороге второй волны коронавируса, ожидается рост различных респираторных инфекций. Это грипп и другие респираторные заболевания в осенне-зимний период, что еще больше усложнит ситуацию.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 21 августа лабораторно подтверждено 100 643 случая COVID-19, из них за сутки — 2106.

По материалам: ukrinform.ru