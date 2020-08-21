Как относятся украинцы к "особому статусу" ОРДЛО

21.08.2020 15:10

Укринформ

Более 59% избирателей политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" безоговорочно поддерживают принятие закона об "особом статусе" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые были обнародованы во время пресс-конференции 21 августа в Киеве.

"Только избиратели "ОПЗЖ" поддерживают принятие закона об "особом статусе" ОРДЛО безоговорочно (59,2%). Избиратели других крупных политических партий, в частности правящей "Слуги народа" имеют существенные предостережения против принятия такого закона. Суммарно варианты с введением миротворческой миссии в ОРДЛО, возобновлением действия Конституции и законов Украины на этих территориях, а также позицию, что эта территория не может иметь никакого особого статуса ни при каких условиях, выбрали более половины респондентов (среди избирателей СН — 56%)", — говорится в результатах исследования.

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В то же время "особый статус" и выборы в ОРДЛО для возвращения Донбасса готовы поддержать только 34% респондентов и 29% среди избирателей "Слуги народа".

Исследование проводил Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Эксперты опросили 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, которая репрезентует взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Как сообщал Укринформ, 3 июля, в день переговоров в Берлине в нормандском формате на уровне политических советников немецкий журнал Der Spiegel сообщил со ссылкой на документ, полученный центром по расследованию "Досье" из правительственных кругов РФ, Москва требует от Киева до 6 июля разработать проект поправок к Конституции о предоставлении отдельным регионам Донбасса особого порядка местного самоуправления.

Президент Владимир Зеленский, во время поездки в Одесскую область 4 июля заявил, что от Украины как от независимого государства никто ничего не может требовать.

По материалам: ukrinform.ru