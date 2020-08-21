Канал "112" проверят из-за заявлений о "гражданской войне" в Украине

21.08.2020 15:44

Укринформ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ» (логотип «112 УКРАИНА»), по причине обнаруженных признаков нарушения законодательных требований.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает Укринформ.

"Во время трансляции 27 июля 2020 года в передаче «Прайм» (во временном промежутке 17:19 — 18:00) звучали высказывания, которые имеют признаки нарушения абзаца третьего части второй статьи 6 (не допускается использование телерадиоорганизаций для: призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины) и пунктов а) и в) части первой статьи 59 (телерадиоорганизация обязана: соблюдать законодательство Украины и требования лицензии; распространять объективную информацию)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, передачу вели Е. Скорина и П. Кужеев, в ней принимал участие народный депутат II-VII созывов Петр Симоненко. Передача повторно транслировалась также 28 июня во временном промежутке с 3:16 по 3:57.

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В Национальном совете отметили, что среди произнесенных Петром Симоненко сентенций были в том числе и такие, что в Украине идет «гражданская война», что «надо вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей» и тогда война закончится, что «с донецкой стороны никто не будет проявлять агрессию, они сегодня обороняются» и другие.

Ведущие на такие высказывания гостя программы не реагировали.

Члены Национального совета, рассмотрев результаты мониторинга вещания компании за эти дни, единогласно проголосовали за назначение внеплановой проверки, которая должна установить, нарушил ли телеканал «112 Украина» действующие нормы украинского законодательства.

Как сообщал Укринформ, Национальный совет на заседании 2 июля назначил внеплановую выездную проверку спутниковому телеканалу «112 Украина» (ООО «ТРК «112-ТВ») из-за одобрительных комментариев Медведчука в отношении Путина.

По материалам: ukrinform.ru