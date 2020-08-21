Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката

Общество
Таисия Слепцова0
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Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката

Фото недели

21.08.2020 16:40

Укринформ

События прошедших семи дней – в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Евгений Котенко

Христиане восточного обряда в среду, 19 августа, отметили один из крупнейших церковных праздников – Преображение Господне, или Яблочный Спас.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Геннадий Минченко

В Киеве открыли обновленную "Стену памяти погибших защитников Украины", которая расположена на стенах Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. На 11 частях Стены размещены фотографии и информация о более 4300 погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, сотрудников Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Национальной полиции, а также добровольцев, отдавших свои жизни, защищая Родину. Открыл и освятил обновленный мемориал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Дмитрий Смольенко

На этой неделе Украина продолжает устанавливать новые коронавирусные антирекорды. Так, 20 августа были подтверждены 2134 новых случая заболевания COVID-19, что стало наибольшим количеством от начала пандемии. На фото: автомобиль скорой помощи, оборудованный аппаратом искусственной вентиляции легких.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Юлий Зозуля

Такие показатели не сдерживают желающих отдохнуть – пытаясь дистанцироваться, они посещают развлекательные мероприятия, например, гала-концерт I Международного фестиваля "За всю Одессу".

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Павел Багмут

Зато в Умани из-за опасности распространения COVID-19 сильно обеспокоены возможным массовым приездом паломников-хасидов в город на празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана. Поэтому городской голова Александр Цебрий (на фото) прибыл в Киев, чтобы проинформировать Президента Владимира Зеленского об угрозах. Ждать встречи решил непосредственно под ОП.

Как сообщил президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана из Браслав Бен Нун Натан, посетить захоронения цадика Нахмана и отпраздновать Рош ха-Шана в Умани собираются до 10 тысяч паломников со всего мира. "Это значительно меньше, чем обычно. Из-за пандемии коронавируса в Украину не будут ехать люди из группы риска. Вообще не будет празднования, будет просто приезд гостей", – заверил Бен Нун Натан. 

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Владимир Тарасов

В Украине продолжаются акции в поддержку белорусов. Так, в Киеве состоялся марш солидарности "За свободную Беларусь". Организаторы мероприятия отметили, что хотят привлечь внимание международного сообщества к тому, что сейчас происходит в Беларуси, и поддержать белорусскую нацию.

Как сообщал Укринформ, в Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, продолжаются протесты против официальных их результатов, согласно которым Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Владимир Тарасов

Тем временем под украинским Минюстом активисты – представители партий "Національний корпус" и "Демократична сокира" – требовали запретить "Партию Шария" и "ОПЗЖ" Медведчука.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Инна Бородаева

Горячо и на украинских пляжах, где люди ловят жару последних августовских дней. На фото: пляж в селе Коблево на Николаевщине.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Евгений Котенко

Этот же период традиционно, несмотря на "коронавирусную неопределенность", становится жарким для родителей школьников, которые готовятся к 1 сентября. В частности, выбирают одежду на ежегодной общегородской школьной ярмарке на Крещатике в Киеве.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Дмитрий Смольенко

Жара спорту не помеха: 256 спортсменов из 18 областей Украины приняли участие в ХХVII Международных соревнованиях "Кубок Хортицы" по триатлону, посвященных Дню Независимости.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Евгений Котенко

Литургия в смартфоне: участница Божественной литургии по случаю праздника Преображения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Владимир Тарасов

Мальчик фотографирует в житомирском Музее космонавтики имени Сергея Королева, который празднует 50-летний юбилей.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Николай Мякшиков

Художник Михаил Кублик во время выставки "Моя Украина" в Днипре.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Олег Снитовский

Алтарное окно на территории Покровской церкви на Тернопольщине.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Сергей Гудак

Бочки с вином на территории Середнянских подвалов – старейшего и крупнейшего центра виноделия на Закарпатье.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Дмитрий Смольенко

Рабочий на территории строительства автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Дмитрий Смольенко

Добыча: мышь рядом с котом в Запорожье.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Юрий Рыльчук

Мужчина в чане с яблоками в селе Вороненко на Ивано-Франковщине.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Юлий Зозуля

Участники открытой международной регаты Transbunker Cup в Одессе.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Дмитрий Смольенко

Участник этапа по плаванию ХХVII Международных соревнований "Кубок Хортицы" по триатлону и командного чемпионата Украины по триатлону в Запорожье.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс сурикатаФото: Дмитрий Смольенко

Игровой момент товарищеского матча между луганским ФК "Заря" (белая форма) и ФК "Мариуполь", который завершился победой хозяев поля со счетом 2:1, в Запорожье.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Павел Багмут

Гимнастка Николь Красюк выступает в финале чемпионата Украины по художественной гимнастике в Киеве.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Сергей Гудак

Участник благотворительного забега "Бегу за Давидика" в Ужгороде.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Юрий Рыльчук

Восход солнца в Карпатах.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Николай Мякшиков

Олени на территории заповедника Павлоградского химического завода в Днепропетровской области.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Александр Лапин

Сурикат в Подольском зоопарке в Виннице.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Елена Худякова

Лиса на Херсонщине.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Инна Бородаева

Рыба в море в селе Коблево на Николаевщине.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Юрий Рыльчук

Еловый лес на Ивано-Франковщине.

Литургия в смартфоне, яблочные купания и релакс суриката
Фото: Сергей Гудак

Грозовая туча на Закарпатье.

По материалам: ukrinform.ru


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