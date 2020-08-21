Минздрав меняет показатели для определения уровня заполняемости коек для пациентов с COVID-19

21.08.2020 19:11

Укринформ

Министерство здравоохранения изменило показатели для определения индикатора заполненности коек, предназначенных для госпитализации пациентов с COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает Минздрав со ссылкой на заместителя министра — главного санитарного врача Виктора Ляшко.

По его словам, отныне этот индикатор будет определяться по двум показателям.

Первый показатель — процент заполненности коек пациентами с COVID-19. "Диагноз должен быть подтвержден положительным тестом ПЦР. Этот показатель используется для определения уровня эпидемической опасности в области", — пояснил он.

Второй показатель — процент заполненности коек пациентов с COVID-19 и пациентами с подозрением на это заболевание. Этот показатель используется для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, сказал Ляшко.

Как сообщалось, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская в пятницу, 21 августа, заявила, что в Украине пересмотрят показания к госпитализации больных COVID-19 при сохранении роста выявленных случаев коронавируса.

Читайте также: В "красную" зону добавили 14 административных единиц, в "оранжевую" — 75

«Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы вынуждены будем также менять стратегию в том числе и в отношении госпитализации людей… Мы вынуждены будем пересматривать показания к госпитализации и госпитализировать только с тяжелыми формами заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи», — сказала Голубовская.

В Украине по состоянию на 21 августа лабораторно подтверждены 100 643 случая COVID-19, из них за сутки — 2106.

По материалам: ukrinform.ru