НАБУ прокомментировало отставку Холодницкого

21.08.2020 16:59

Укринформ

В НАБУ заявляют, что увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в Фейсбуке на странице НАБУ, передает Укринформ.

"Освобождение от должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального бюро", — говорится в сообщении.

В антикоррупционном бюро уточнили, что период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топкорупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных.

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"Как в любом рабочем процессе было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижение полного согласия. Отметим, что прошедшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", — говорится в сообщении.

В НАБУ также выразили надежду, что с увольнением руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генпрокурора не возникнет риск для функционирования налаженного антикоррупционного механизма.

Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности руководителя САП и органов прокуратуры на основании его заявления.

По материалам: ukrinform.ru