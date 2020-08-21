НАБУ прокомментировало отставку Холодницкого
НАБУ прокомментировало отставку Холодницкого
21.08.2020 16:59
Укринформ
В НАБУ заявляют, что увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального антикоррупционного бюро.
Об этом говорится в заявлении, размещенном в Фейсбуке на странице НАБУ, передает Укринформ.
"Освобождение от должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального бюро", — говорится в сообщении.
В антикоррупционном бюро уточнили, что период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топкорупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных.
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"Как в любом рабочем процессе было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижение полного согласия. Отметим, что прошедшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", — говорится в сообщении.
В НАБУ также выразили надежду, что с увольнением руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генпрокурора не возникнет риск для функционирования налаженного антикоррупционного механизма.
Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности руководителя САП и органов прокуратуры на основании его заявления.
По материалам: ukrinform.ru