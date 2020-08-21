Степанов дал два дня, чтобы наладили работу медицинских "горячих" линий

21.08.2020 17:16

Укринформ

Департаменты здравоохранения имеют два дня для налаживания эффективной работы горячих линий.

Как передает Укринформ, об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

"У ДЗ два дня для налаживания эффективной работы горячих линий. Вопрос держу на личном контроле. Ведь ситуация, когда пациента с симптомами COVID-19 направляют в частную клинику на тест (вместо того, чтобы направить к человеку бесплатную мобильную бригаду специалистов) или по ошибке дают ему номер детективного агентства (вместо лаборатории)… Это только звучит смешно. А по факту такие истории неприемлемы!", — написал Степанов.

Он отметил, что этот и другие вопросы обсуждали на селекторном совещании с регионами. Основные вопросы касаются: раннего выявления больных с COVID-19; работы мобильных бригад; проведения тестирований.

По его словам, во время совещания не первый раз акцентировали внимание на алгоритмах фиксации лиц, которые были в контакте с больными коронавирусной инфекцией, и вопросе обеспеченности больниц кислородом. Также обсуждалась работа семейных врачей.

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"Руководители департаментов здравоохранения получили поручение учесть все проблемные моменты и срочно их исправить. В частности, дополнительно донести до всех задействованных в борьбе с COVID-19 пошаговый механизм оказания помощи людям. От обращения пациента с симптомами коронавирусной инфекции к семейному врачу до момента госпитализации в больницу", — добавил Степанов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 21 августа лабораторно подтвердили 100 643 случая COVID-19, из них за сутки — 2106.

По материалам: ukrinform.ru