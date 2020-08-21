Степанов хочет выйти на 30 тысяч ПЦР-тестов за сутки

21.08.2020 15:29

Укринформ

До 15 сентября Украина должна выйти на уровень 30 тыс. проведенных ПЦР-тестов в сутки.

Как передает Укринформ, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания с руководителями структурных подразделений здравоохранения ОГА и областных лабораторных центров и начальниками областных штабов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, сообщает Минздрав в Фейсбук.

"У нас есть задача до 15 сентября выйти на уровень 30 тыс. проведенных ПЦР-тестов в сутки. Сегодня лабораторные мощности позволяют нам это делать", — сказал Степанов.

Он отметил, что на 19 августа лабораториями всех форм собственности проведены 1 256 698 тестирований методом ПЦР и 860 388 ИФА-тестов. Лидерами по проведению лабораторных исследований является город Киев, Львовская и Одесская области. Меньше исследований проведено в Луганской (11 035), Николаевской (17 494) и Полтавской (21 924) областях.

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Также во время совещания министр здравоохранения подчеркнул, что в каждой области срочно должен быть налажен алгоритм работы горячих линий, которые будут давать четкие ответы и советы людям касательно их действий в случае появления симптомов коронавирусной болезни.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 21 августа лабораторно подтвердили 100 643 случая COVID-19, из них за сутки — 2106.

По материалам: ukrinform.ru