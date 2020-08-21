Суд снял все обвинения с ветерана АТО, задержанного на акции в отношении поддержки Стерненко

21.08.2020 19:20

Укринформ

Суд снял с добровольца и ветерана АТО Виталия Овчаренко, задержанного под судом 15 июня на акции в поддержку Сергея Стерненко, все обвинения по причине отсутствия состава правонарушения.

Об этом сам Овчаренко сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Только что закончился суд по моему делу относительно задержания на митинге возле Шевченковского суда по Стерненко. Поздравляйте: обвинения все сняты за отсутствием состава правонарушения", — отметил он.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский райсуд избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что по факту столкновений под судом пятеро человек доставили в райуправление милиции: одного — после конфликта с журналисткой одного из телеканалов, остальные четверо мешали полицейским, когда они пытались пресечь этот конфликт. Также после этих событий двоих полицейских отстранили от занимаемых должностей.

По данным СМИ, тогда под судом среди задержанных были активисты Николай Выговский и Александр Кирьяков, а также ветеран АТО Виталий Овчаренко.

Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115, ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263, ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

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Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отражая нападение, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и также у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

30 июля Стерненко сообщил, что суд ограничил ему сроки для ознакомления с материалами уголовного производства в отношении него до 11 августа.

6 июня Стерненко изменили меру пресечения — до 21 сентября он будет находиться под ночным домашним арестом.

13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по его делу.

По материалам: ukrinform.ru