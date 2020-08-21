Сын Зеленского переболел COVID-19

21.08.2020 11:53

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с его супругой Еленой Зеленской коронавирусом болел и их сын.

Взрослые переносят болезнь тяжелее детей, поделился опытом своей семьи глава государства с журналистами на Николаевщине, сообщает корреспондент Укринформа.

"COVID-19 — я просто вам хочу сказать, что это за зараза, другого слова нету! Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. Если дети переносят это, как дети, я считаю, более-менее нормально, только температура и все родители действительно волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно, даже те взрослые, которые, скажем так, молоды, здоровы, занимаются спортом ", — рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что за последние сутки количество заболевших коронавирусом превысило 2,1 тысячи, и призвал людей быть очень осторожными, соблюдать карантинные меры, носить маски.

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"Поверьте нашей семьи: никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью. Болезнь истощает полностью, три недели, большинству людей три недели, людям особенно в начале второй недели у людей ощущение, что они умирают, очень плохо", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что увеличение количества заболевших остановит полностью медицину и государство не сможет ничего сделать.

"Никто не понимает, пока родной человек не заболеет, насколько трудно выдержать это, насколько трудно нашей медицине", — добавил Президент.

Как сообщал Укринформ, в июне после ПЦР-обследования в первой леди Елены Зеленской был обнаружен коронавирус и установлен диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония". 16 июня супруга Президента была госпитализирована.

12 июня сообщалось, что Президент и его дети также прошли тестирование, их результаты были отрицательные.

3 июля Офис главы государства сообщил, что Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и выписалась из больницы.

По материалам: ukrinform.ru