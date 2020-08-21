В "красную" зону добавили 14 административных единиц, в "оранжевую" — 75

КАРАНТИН

21.08.2020 09:59

Укринформ

Новое эпидемическое зонирование регионов Украины начнет действовать с 00 часов 00 минут 24 августа. Из-за роста уровня заболеваемости расширили "красную", "оранжевую" и "желтую" карантинные зоны.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Согласно условиям адаптивного карантина, раз в неделю проводится заседание, на котором устанавливаются соответствующие уровни эпидемической опасности. Мы определили, что для максимального удобства оно проводится в четверг вечером, введено новое зонирование будет с понедельника, 24 августа, с нуля часов", — сказал Степанов.

Он отметил, что 14 регионов превысили количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 2 недели. Поэтому на заседании было внесено 14 административно-территориальных единиц к "красному" уровню эпидемиологической опасности, 75 — к "оранжевому" уровню и 106 — к "желтому" уровню эпидемической опасности.

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Как сообщал Укринформ, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в четверг расширила перечень городов и районов, которые отнесены к "красной" карантинной зоне. В частности, к ней отнесены: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский районы Ривненской области; город Черновцы, Заставновский и Кицманский районы Черновицкой области.

В Украине по состоянию на 21 августа лабораторно подтвердили 100 643 случая COVID-19, из них за сутки — 2106.

По материалам: ukrinform.ru