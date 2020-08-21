В Украине ищут дома для 13 конфискованных питонов

21.08.2020 14:23

Укринформ

Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции выставило на бесплатную передачу 13 питонов, конфискованных по решению суда.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

«На электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) выставлены на бесплатную передачу 13 змей вида «ПИТОН». Сейчас животные находятся на временном содержании в зоопарке «Лимпопо» с. Мединичи Львовской области», — говорится в сообщении.

Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко напомнил, что с июля Минюст ввел новую процедуру бесплатной передачи конфискованных животных.

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«Эта процедура полностью соответствует всем представлениям о гуманном обращении с животными. На первом этапе, как показывает практика, конфискованные по решению суда животные передаются на содержание в зоопарк или специальный приют. Далее орган государственной исполнительной службы предлагает профильным организациям подать заявку на бесплатную передачу животных. Такие заявки рассматриваются на заседании соответствующей комиссии, которая образуется органом государственной исполнительной службы. Животные передаются тем организациям, кто предлагает лучшие условия содержания», — рассказал Гайченко.

В то же время гендиректор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро отметил, что старая процедура передачи конфискованных животных не содержала четких правил, которые бы предусматривали конфискацию и дальнейшие действия по решению суда с дикими или домашними животными.

«Сейчас благодаря внесению Министерством юстиции изменений в соответствующий порядок, найдено пристанище для львов и медведей, которые были изъяты из частного покровского «зоопарка смерти». Уверен, что для питонов тоже найдется новое комфортное жилье», — добавил Мамро.

Как сообщал Укринформ, ранее Министерство юстиции Украины нашло пристанище для львов и медведей, конфискованных по решению суда. В частности, было решено безвозмездно передать медведя гималайского по кличке «Мальвина» — благотворительной организации «Международный Благотворительный фонд «Сохрани дикость», бурых медведей по кличке «Балу» и «Тимоша»- Национальному природному парку «Синевир», львов по кличке «Риччи» , «Витольд» и «Багира» — благотворительному фонду «Нэйтон», а также бурых медведей по кличке «Потап», «Анна» и «Маша» — ООО «Медвежий приют-Домажир».

По материалам: ukrinform.ru