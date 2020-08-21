В Украине могут пересмотреть показания к госпитализации больных COVID-19

21.08.2020 10:14

Укринформ

В случае роста количества больных коронавирусом в Украине пересмотрят показания к госпитализации — будут госпитализировать только больных COVID-19 в тяжелых случаях.

Об этом сказала заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

«Хочу сказать, что если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию, в том числе и относительно госпитализации людей. Сейчас имеем возможность госпитализировать максимум людей, которые требуют какого-либо медицинского вмешательства. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации», — отметила Голубовская.

По ее словам, «этим наша страна отличается от многих стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, где госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии». «Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, то, конечно, мы вынуждены будем тоже пересматривать показания к госпитализации и госпитализировать только с тяжелыми формами заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи», — подчеркнула Голубовская.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 21 августа лабораторно подтверждено 100 643 случая COVID-19, из них за сутки — 2106.

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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что из 2106 человек — 118 детей и 136 медицинских работников.

Кроме того, он отметил, что за прошедшие сутки госпитализированы 487 людей, что является наибольшим количеством госпитализированных с COVID-19 за сутки на протяжении всей пандемии.

Накануне в Украине за сутки зарегистрировали 2134 случая коронавируса и госпитализировали 407 человек с COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru