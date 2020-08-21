В Украине создадут научный центр по разработке вакцин — Зеленский

21.08.2020 11:57

Укринформ

Министерство здравоохранения Максим Степанов и премьер-министр Денис Шмыгаль работают над созданием в Украине мощного научного центра по разработке вакцин, чтобы подготовить страну к возможным новым вызовам.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ на Николаевщине, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас есть гениальные медики, и это правда, но технически никакие вакцины мы не могли делать — ни разрабатывать с точки зрения науки, ни производить… Сейчас уже у нас несколько предприятий, которые готовы массово производить (вакцины), и мы говорим уже с несколькими странами, которые являются разработчиками вакцин,… о том, что если нам удастся взять вакцину у той или иной страны, мы готовы ее массово производить, помогая другим странам, и прежде всего помогая Украине. Но вопрос глобальный… о разработке вакцин на будущее. Эта задача уже поставлена, Минздрав и Премьер-министр отдельно собирают ученых. Мы будем делать отдельный серьезный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы с вами были готовы к любым будущим вызовам", — сказал Зеленский.

Он отметил, что на это нужно время, "но если у нас есть желание, то все остальное мы сделаем".

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Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 21 августа лабораторно подтвердили 100643 случая COVID-19, из них за сутки — 2106. В течение суток зафиксировано 23 новых летальных случая. Выздоровели — 637 человек.

Всего в Украине зарегистрировано 2207 смертей от COVID-19. Выздоровели — 51 078 человек. Сейчас болеют — 47 358.

По материалам: ukrinform.ru