Украина передала в суд в Гааге доказательства преступлений России под Иловайском

21.08.2020 20:41

Укринформ

Офис генерального прокурора Украины передал в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства совершения Россией военных преступлений под Иловайском Донецкой области в августе 2014 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, сообщает Укринформ.

Как отмечается, Департаментом надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием по факту развязывания и ведения представителями власти РФ и вооруженных сил страны-оккупанта агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжелые последствия. В рамках этого уголовного производства исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия этих событий.

"Согласно выводам экспертов и комплекса других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия вооруженных сил РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов", — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что в соответствии с установленными данными, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС России и представителей незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, составляло: личный состав — 1 к 18; танки — 1 к 11; бронетехника — 1 к 16; артиллерия — 1 к 15; «Грады» — 1 к 24.

По данным ОГП, уже 24-25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение врага. 26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВСУ и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам.

Читайте также: Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню памяти защитников Украины

Однако 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 1949 года, российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономическое, Многополье, Червоносельское, Осыково, Новокатериновка Донецкой области.

Кроме того, в указанный период времени и месте, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные незаконные вооруженные формирования совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись.

"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен", — констатировали в Офисе генпрокурора.

В то же время сообщается, что по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 высопоставленный чиновник. Указанные лица объявлены в розыск.

В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, среди них 3 военнослужащих ВС РФ.

"В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска", — подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, следователи Главного следственного управления СБУ продолжают сбор доказательств и установление всех виновных лиц.

Как сообщалось, 29 августа в Украине будут отмечать День памяти погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Дата приурочена ко дню наибольших потерь украинской армии на Донбассе — дню выхода из окружения в Иловайске 29 августа 2014 года.

По материалам: ukrinform.ru